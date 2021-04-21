Собственники производств должны нести ответственность, загрязнитель платит - президент РФ

12:48 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент Россиисообщил:"Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны. У нас должен быть мощный щит санитарной и биологической безопасности. Нужно обеспечить независимость в производстве вакцин, с максимальным использованием российских компонентов. Россия должна быть готова в течение 4 дней при появлении любой инфекции; разработать тест-системы, запустить производство вакцин. Задача - к 2030 году. Но чем раньше, тем лучше.

Водородная энергетика и накопительная энергетика - второе направление. Третье - изменение климата, нужно добиться снижения объемов эмиссии. Показатели парникового эффекта должны быть ниже, чем в ЕС. Учитывая наш научно-технический потенциал, это достижимо.

Главная задача - повышение качества жизни наших людей. Нельзя допустить повторения экологических катастроф. Собственники производств должны нести ответственность. Получил прибыль от природы - убери за собой. Загрязнитель платит. Нужен переход к экономике замкнутого цикла, производитель должен отвечать за утилизацию упаковки. В 12 крупнейших индустриальных центрах к 2024 году на 20% нужно снизить объем вредных выбросов. Квотирование выбросов нужно распространить на все проблемные города.".