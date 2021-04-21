Бесплатное переобучение людей старшего возраста - актуальная задача для государства - Вассерман

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В России необходимо на государственном уровне принять бесплатную программу обучения и переподготовки для людей старше 40 лет, заявил известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман на круглом столе дискуссионного клуба «Все по уму!» По словам знаменитого участника интеллектуальных игр, в стране нужно решать проблему переобучения кадров. «Люди, которые хотят работать и быть востребованными, должны учиться. Это требование нашего времени, вне зависимости от возраста. Темп жизни иногда заставляют нас менять сферу деятельности и подстраиваться под запросы рынка. Уверен, что для решения проблемы переобучения кадров в нашей стране есть технические возможности», - уверен Вассерман.

Как отмечает аналитик, в программу должно быть включено не менее 20 современных и востребованных профессий на выбор, при этом участникам проекта нужно гарантировать дальнейшее трудоустройство. Например, предприятиям, обеспечивающим рабочие места и обучение для людей старшего и молодого поколения, надо предоставлять льготы. «Я готов выступить с пакетом законодательных инициатив по предоставлению дополнительных льгот, налоговых вычетов, других преференций для социально ориентированных предприятий, которые оплачивают обучение своих сотрудников, имеют в штате людей старше 55 лет, а также поддерживают студентов-практикантов. Думаю, в этом так же заинтересованы общественные организации работодателей: «Опора России», РСПП, «Деловая Россия» и другие», - сказал Вассерман.