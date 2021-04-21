Те, кто "сожжет мосты", пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели - Путин

13:21 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент Россиисообщил:"Во внешней политике мы должны обеспечить мир. У нас есть свои интересы. Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный тон, Россия сможет отстоять свою позицию. К политически мотивированным санкциям, увы, все привыкли. Но сейчас эта практика становится чем-то более опасным. Например, недавняя попытка покушения на президента Белоруссии, государственного переворота. Можно как угодно относиться к Януковичу, Мадуро, Лукашенко, иметь любую точку зрения. Но практика организации госпереворотов - это уже слишком. А ведь чего стоят признания задержанных участников заговора! Это значит, по сути, что велась подготовка к массированной кибератаке. Видимо, неслучайно наши коллеги отказываются от диалога по кибербезопасности. А что, если бы переворот в Белоруссии состоялся? Об этом никто не думает.Недружественные акции в отношении России не прекращаются. Без всякого повода цеплять Россию - новый вид спорта. Мы ведем себя в высшей степени сдержанно, часто не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми, но видим, что происходит. Как вокруг Шер-Хана сразу крутятся мелкие Табаки, как у Киплинга. Если кто-то хочет сжечь мосты, он должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Они пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Нам хватит ответственности, профессионализма, терпения. А где красная черта, мы будем определять в каждом конкретном случае сами.".