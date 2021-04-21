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Идею вступления Украины в НАТО поддерживают 43% граждан - опрос

15:12 21.04.2021 Источник: Интерфакс

43% граждан Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта в Донбассе, которое провел Украинский институт будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп".

По данным опроса, результаты которого были представлены в среду в агентстве "Интерфакс-Украина", еще 21% респондентов указал, что скорее поддерживает присоединение Украины к альянсу, 7% - скорее не поддерживают, 12% - совсем не поддерживают, 12% - не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

7% участников опроса уверены в том, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время (до года), 28% считают, что вступление в альянс в целом возможно, 37% полагают, что это произойдет не в ближайшие годы. 14% полагают вступление в НАТО маловероятным, столько же (14%) не верят в присоединение Украины к альянсу.

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