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Песков не думает, что подготовка переворота в Белоруссии может повлиять на интеграцию с РФ

13:05 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что ситуация с подготовкой убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и дальнейшего государственного переворота могут повлиять на ход интеграции республики с Россией.

"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи", - заявил представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на вопросы, может ли ситуация в Белоруссии повлиять на темпы интеграции Москвы и Минска, а также нужно ли двум странам сближение, чтобы избежать повторения подобных угроз.

Как считает Песков, "интеграционные процессы в рамках Союзного государства это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела двух стран (РФ и Белоруссии - прим. ТАСС) это совсем другая реальность". "Это та реальность, с которой нам жить еще долго", - констатировал пресс-секретарь президента.

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