Сбер поддержал проект Третьяковки мультимедийными активностями

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Сбер выступил генеральным партнером одного из крупнейших международных проектов Третьяковской галереи - выставки «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии». Компания подготовила целую серию мультимедийных активностей для посетителей экспозиции. В Третьяковке представлены более 300 экспонатов из российских и немецких собраний, среди которых около 200 живописных полотен, графика, инсталляции, исторические артефакты и архивные материалы из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США, Эстонии.

«Сбер участвует в этом масштабном выставочном проекте не только как генеральный спонсор, но и как технологический и креативный партнер, создавая контент, который погружает зрителя в неисчерпаемый контекст романтизма, - отмечает старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Вместе с Третьяковской галереей мы давно и плодотворно работаем на общую цель — популяризацию искусства. Сбер инвестирует в это не только средства, но и креатив, технологии, предоставляя цифровые возможности и сервисы экосистемы как точки входа в культурный контекст для совершенно разной аудитории».

Виртуальный гид Сбера позволит зрителям погрузиться в атмосферу романтизма в удобных мультимедиа форматах. А на сервисе СберЗвук была представлена тематическая музыкальная подборка, погружающие в настроения периода конца XVIII до середины XIX века. Плейлист доступен по QR-коду, расположенному в периметре выставки, а также по специальной ссылке в аудиосервисе СберЗвук. «Цель этого плейлиста — дать дополнительный смысловой уровень для восприятия шедевров.- говорит директор по маркетингу СберЗвука Вадим Пугин. - Музыка поможет окунуться в атмосферу и поддерживать её на протяжении всего посещения выставки. Кроме того, наша подборка символизирует романтические мечты о свободе, ведь для искусства нет границ — аудио гармонично переплетается с визуальной частью, эти форматы органично дополняют друг друга».

Кроме того, в мае онлайн-программа Сбера пополнится виртуальным гидом по выставке в приложении «Салют». Виртуальный ассистент Сбера расскажет об интересных фактах периода романтизма в интерактивном формате.