Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская писательница Мария Степанова вошла в "короткий список" Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом корр. ТАСС сообщили в четверг организаторы престижной премии.

Попадание Степановой в список из шести авторов, представляющих пять стран, обеспечила книга-эссе "Памяти памяти" - исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".

В нынешнем формате премии, который действует с 2016 года, Степанова - первый российский писатель, попавший сначала в "длинный список" из 13 имен, а затем - в "короткий список". До того момента такого разделения не существовало. В 2009 году в число номинантов включалась Людмила Улицкая, а в 2013 году - Владимир Сорокин.

Председатель жюри, британская писательница Люси Хаджес- Холлетт, объясняя выбор книги Степановой, назвала ее работу трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани "истории, мемуаров, эссе и художественной литературы".

"Это была большая книга и на самом деле - последнее произведение, которое мы прочитали. Она настолько оригинальна. Она похожа на одну из тех книг, в которой автор пишет о том, как он пишет книгу. Она таковой и является, но книга не только об этом. Это также путешествие в глубины памяти, в историю семьи Степановой, которая, что интересно, не наполнена драмой. Ее семья пережила Первую мировую войну, последовавшую за ней гражданскую войну, сталинские чистки и холокост. И каким-то образом им удалось пережить эти масштабные события", - рассказала Хаджес- Холлетт, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

"Она пишет о частной жизни обычных людей и делает ее чрезвычайно наполненной эмоциональной значимостью и переживаниями. В то же время она размышляет на тему памяти, по поводу того, можем ли когда-нибудь восстановить прошлое, узнать умерших, и это получается крайне мощно. Это очень трогательная книга - полная горя и определенного траура, но также колоссальной благодарности за жизнь", - отметила председатель жюри.

Вместе с книгой-эссе Степановой борьбу за главный приз продолжат по два произведения, переведенных с испанского языка, по два - с французского и одно с датского. В "короткий список" из 125 работ были также отобраны книги "Ночью вся кровь черна" (At Night All Blood is Black) Давида Диопа из Франции, "Опасности курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, "Когда мы перестали понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута из Испании, "Сотрудники" (The Employees) Ольги Равн из Дании, "Война бедных" (The War of the Poor) Эрика Вюйяра из Франции.