Энтони Хопкинс признался, что премия "Оскар" стала для него неожиданной

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Энтони Хопкинс, удостоенный в ночь на понедельник кинопремии "Оскар" за исполнение лучшей мужской роли в фильме "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, признался, что эта награда стала для него неожиданной.

"Доброе утро. Я сейчас в моем родном Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал получить эту премию, на самом деле не ожидал", - сказал в коротком видеообращении находящийся на отдыхе с семьей сэр Энтони, который родился в 1937 году в валлийском городе Порт-Толбот.

Хопкинс поблагодарил Американскую академию кинематографических искусств и наук, вручающую премию, а также отметил своего коллегу по цеху Чедвика Боузмана. Американский актер был посмертно номинирован в той же категории, что и Хопкинс, за главную роль в фильме "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020). Боузман умер от рака толстой кишки в возрасте 43 лет в августе прошлого года. "Я очень благодарен академии, спасибо вам. Я также хочу отдать дать уважения Чедвику Боузману, который ушел от нас слишком рано", - сказал Хопкинс, для которого этот "Оскар" стал вторым в карьере. Первую статуэтку в 1992 году ему принесла роль профессора Лектера в фильме "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs).

"И вновь - спасибо вам большое. Я на самом деле не ожидал этого, я чувствую себя особенным, удостоенным этой чести. Спасибо", - сказал Хопкинс.

Ранее в марте за эту же роль он получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации "Лучшая мужская роль". Актер также не смог присутствовать на награждении, объяснив это тем, что после прививки от коронавируса уехал с семьей на "долгие каникулы" в Уэльс.