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«Группа ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ на сжиженном природном газе

13:30 27.04.2021

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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas – сжиженный природный газ). Это самая крупная поставка автобусов на сжиженном природном газе в России. Техника будет изготовлена для АО «Третий парк», Санкт-Петербургского транспортного предприятия. Оператором сделки выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая предоставляет клиенту льготные лизинговые условия приобретения транспорта. Машины будут поставлены до декабря 2021 года. Таким образом, Санкт-Петербург станет обладателем самого большого парка автобусов на сжиженном природном газе в России.

ЛиАЗ-5292 LNG – это новая модель Ликинского автобусного завода, ставшая первым российским серийно выпускающимся автобусом большого класса на сжиженном природном газе. Выпуск этой модели начался в марте 2021 года.

Высокоэкологичный автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке объемом 375 л, что позволяет обеспечить запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива -160 градусов Цельсия и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Давление в криобаке составляет всего 19 атмосфер, что обеспечивает безопасность его использования. Топливный бак расположен в заднем свесе машины – это обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости, в отличие от CNG автобусов, где баллоны находятся на крыше.

ЛиАЗ-5292 LNG рассчитан на перевозку 111 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг (наклон кузова в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров). В автобусе будут установлены система климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. Автобус оборудован механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

«Группа ГАЗ» предложила городу комплексное интегрированное решение: помимо поставки высокоэкологичных автобусов, мы также готовы осуществлять сервисное обслуживание машин на протяжении их жизненного цикла, – отметил вице-президент по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов. – В этом случае парк концентрируется исключительно на эксплуатации автобусов, а всю техническую подготовку мы берем на себя. И еще один важный аспект – это строительство газовых заправок: в сотрудничестве с нашим партнером – компанией «РМ КПГ» – мы готовы реализовать для Санкт-Петербурга эффективные заправочные решения».

«Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России по производству коммерческого транспорта на газовом топливе. Компания выпускает полный модельный ряд техники на сжатом природном газе (compressed natural gaz, CNG): автобусы всех классов и назначений, коммерческие автомобили и специальную технику на их базе. Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах. Партнерство «Группы ГАЗ» с ведущими производителями газового оборудования, полный цикл испытаний и современные технологии производства позволяют обеспечить максимальную надежность работы техники.

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