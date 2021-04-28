Сбер представил обновленный интуитивный "СберБанк Онлайн"

14:42

Иллюстрация пресс-службы Сбербанка

Сбербанк обновил мобильное приложение «СберБанк Онлайн», что позволит клиентам быстрее и удобнее получать доступ к услугам финансовой компании. «Сегодня мы представили главное обновление года для приложения СберБанк Онлайн, – директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. – Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом – на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка «СберПрайм+» и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек».

Теперь банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от «СберСпасибо» и курсы валют собраны в разделе «Кошелек». Раньше они находились в разных вкладках мобильного приложения. Доступ к многочисленным сервисам приложения ускорился благодаря ассистентам семейства «Салют», к которым можно получить доступ прямо на главном экране. С помощью ассистентов пользователи смогут выбрать и заказать продукты с быстрой доставкой «Самокат» прямо внутри приложения «СберБанк Онлайн».

Также виртуальные ассистенты «Салют» научились проводить анализ расходов клиентов, сообщать, сколько у них средств, отслеживать установленный бюджет, предлагать инструменты инвестирования, консультировать по паевым инвестиционным фондам, стратегиям доверительного управления, индивидуальным пенсионным планам и по обязательному пенсионному обеспечению.

Внимание уделено и безопасности – клиенты при помощи нескольких кликов могут включить проверку входящих звонков, узнать, не попали ли их данные к мошенникам, сообщить о мошенничестве, пройти тесты по безопасному управлению деньгами в «СберБанк Онлайн».

Кроме того, флагманская подписка «СберПрайм+» теперь доступна за 399 рублей в месяц. В это комплексное предложение входит «СберКарта» с бесплатным обслуживанием, безлимитные переводы по всей стране внутри «СберБанка», скидки и преимущества в самых популярных сервисах экосистемы Сбера.