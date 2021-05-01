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Космонавт Романенко предложил выплачивать 100 тыс. рублей за трудоустройство военных пенсионеров

14:16 01.05.2021

Депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт Роман Романенко предлагает выдавать военным пенсионерам после увольнения в запас специальный сертификат в 100 тыс. руб., на первое трудоустройство. Эту сумму мог 

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Фото Андрея Петрова
бы получать работодатель, компенсируя затраты на налоги и социальные выплаты.   «Военные пенсионеры вступают в жизнь на гражданке примерно в 50 лет. Они идут трудоустраиваться, но работодатели их берут неохотно. Якобы, кроме как стрелять и бегать, они ничего не умеют. Полученные от государства 100 тыс. рублей работодатель смог бы направить на оплату налогов или соцвыплаты за трудоустроенного военного пенсионера в первые месяцы его работы», – считает депутат.

По словам Романенко, военным пенсионерам непросто адаптироваться к гражданской жизни и им требуется время  на перестройку. «И выплата в размере 100 тысяч будет хорошим подспорьем и стимулом для работодателя трудоустроить бывшего военнослужащего», – полагает парламентарий.

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