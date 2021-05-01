Космонавт Романенко предложил выплачивать 100 тыс. рублей за трудоустройство военных пенсионеров
14:16 01.05.2021
Депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт Роман Романенко предлагает выдавать военным пенсионерам после увольнения в запас специальный сертификат в 100 тыс. руб., на первое трудоустройство. Эту сумму мог
|Фото Андрея Петрова
По словам Романенко, военным пенсионерам непросто адаптироваться к гражданской жизни и им требуется время на перестройку. «И выплата в размере 100 тысяч будет хорошим подспорьем и стимулом для работодателя трудоустроить бывшего военнослужащего», – полагает парламентарий.
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