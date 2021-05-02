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В Брюсселе в ходе массовых беспорядков пострадало около 30 человек - полиция

15:30 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 132 человека задержаны в ходе массовых беспорядков в Брюсселе, в которые переросла в субботу демонстрация протеста против карантинных мер. Об этом сообщила в воскресенье городская полиция.

По ее данным, пострадали 15 участников манифестации. Один из них получил тяжелые травмы, попав под струю водомета. Другой манифестант пострадал во время действий конной полиции, еще свыше 10 человек получили легкие ранения. Трое стражей порядка госпитализированы с травмами средней тяжести.

По оценке полиции, в демонстрации, которая была запрещена властями и прошла в парке Буа де ля Камбр на юге столицы, приняли участие приблизительно 9 тысяч человек. Около 17:00 (18:00 мск) в субботу полиция начала вытеснять из парка протестующих, из которых не менее 2 тыс. человек оказали активное сопротивление. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев.

В Брюсселе в ходе массовых беспорядков пострадало около 30 человек - полиция

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