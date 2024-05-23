Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа арестован судом
19:30 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд арестовал начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
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