В РФ могут запустить до 500 магазинов китайского аналога H&M
09:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ведутся переговоры, чтобы в следующем году запустить в России бренд молодежной одежды Semir (принадлежит китайской Semir Group — прим. ТАСС). Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории», — рассказала собеседница агентства.
Кермедчиева добавила, что первые открытия ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, речь идет о крупнейших торговых центрах, так как площадь магазинов составляет 450-500 кв. м.
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