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В РФ могут запустить до 500 магазинов китайского аналога H&M

09:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайски молодежный бренд Semir из доступного ценного сегмента с 2025 года ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории РФ, а в горизонте 7-10 лет — запустить до 500. Бренд является молодежным аналогом H&M, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

«Ведутся переговоры, чтобы в следующем году запустить в России бренд молодежной одежды Semir (принадлежит китайской Semir Group — прим. ТАСС). Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории», — рассказала собеседница агентства.

Кермедчиева добавила, что первые открытия ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, речь идет о крупнейших торговых центрах, так как площадь магазинов составляет 450-500 кв. м.



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