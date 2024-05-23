В сфере недвижимости названы самая динамично развивающаяся компания и самый популярный фонд

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В Москве и Санкт-Петербурге назвали номинантов престижных наград Investfunds Awards и FINAWARD. В сфере недвижимости безоговорочным лидером стала управляющая компания «Современные фонды недвижимости» («СФН»).

Компания дает возможность вложиться в качественные объекты коммерческой недвижимости с помощью закрытых паевых инвестиционных фондов. В их составе – складские и логистические комплексы, дата-центры, торговые центры и офисные помещения в ключевых регионах страны. Арендаторами выступают крупнейшие российские компании, доход делится между пайщиками.

Организационный комитет FINAWARD наградил компанию за динамику развития коммерческих фондов недвижимости – за год «СФН» удвоила привлечения в ЗПИФ – с 77 млрд до 164 млрд руб. При этом выплаты пайщикам составили почти 17 млрд руб., годом ранее – 10 млрд руб. Число пайщиков за год выросло c 55 тыс. до 91 тыс. человек, а объем чистых активов ЗПИФ под управлением компании составил 334 млрд (в 2022 году – 93 млрд) руб.

Фонд «Современный арендный бизнес 7» под управлением «СФН» стал лучшим ЗПИФ коммерческой недвижимости по версии Investfunds Awards. Это крупнейший розничный фонд недвижимости для неквалифицированных инвесторов в России – стоимость его чистых активов превышает 100 млрд руб. В его состав входят 10 крупных логистических комплексов в Московской, Ростовской, Свердловской, Ленинградской и Новосибирской областях. Фонд сформирован в середине 2021 года и ежеквартально платит инвестиционный доход пайщикам.

«В России недвижимость традиционно считается лучшей инвестицией. Однако высокие ставки по ипотеке и стремительное удорожание жилой недвижимости ограничивает возможности потенциальных инвесторов, – отметил управляющий по коммерции «Современных фондов недвижимости» Руслан Надров. – Наши продукты позволяют всем желающим стать совладельцами качественных объектов коммерческой недвижимости, зарабатывать на аренде и росте стоимости самих объектов в будущем, без затраты времени и сил и с минимальными вложениями».