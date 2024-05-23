Названы самые популярные фонды в 2023 году

20:23

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения премии Investfunds Awards. В номинации «Лидер по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ – 2023» победила управляющая компания «Первая».

По данным независимого аналитического портала Investfunds, в прошлом году активы открытых и биржевых фондов управляющей компании росли активнее всех. При этом «Фонд смешанный с выплатой дохода» (инвестирует в сбалансированный портфель облигаций и дивидендных акций) с апреля по октябрь был крупнейшим на российском рынке фондом по стоимости чистых активов. В итоговый рейтинг самых популярных фондов года попали также биржевой фонд «Сберегательный» (инвестирует в инструменты денежного рынка, позволяя получить доход на уровне или выше ключевой ставки с минимальными рисками), «Фонд акций с выплатой дохода» (инвестирует в дивидендные акции) и «Фонд облигаций с выплатой дохода» (инвестирует в долговые бумаги надежных российских эмитентов).

В номинации «Лучший ОПИФ рынка облигаций – 2023» победил еще один продукт компании – фонд «Еврооблигации» под управлением компании. Он инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в долларах США, позволяя диверсифицировать свой портфель. Вложиться в него можно с помощью стратегий доверительного управления «Валютный доход – Премьер» и «Валютная альтернатива».

«Индустрия коллективных инвестиций (паевых фондов) – это один из самых открытых и прозрачных сегментов российского финансового рынка, – отметил Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая». – Данные по доходности, притокам и оттокам в паевых фондах за любые периоды находятся в открытом доступе, каждый клиент может посмотреть эту статистику. Investfunds – крупнейший в российской индустрии доверительного управления портал, который агрегирует всю информацию об управляющих компаниях и их продуктах».

«Нам особенно приятно получить высокую оценку агентства InvestFunds и премию сразу в двух номинациях, продемонстрировав как самую высокую доходность на рынке, так и результаты привлечения новых средств клиентов в наши паевые фонды, – добавил он. – В частности, фонды валютных облигаций как инструмент диверсификации рисков довольно популярны среди российских клиентов, такие фонды есть в продуктовой линейке практически у всех управляющих компаний. Конкуренция в этом сегменте очень высока, однако за счет инвестиционной экспертизы и грамотного управления портфелем фонда нам удалось добиться высокого результата».