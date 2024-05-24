Для всей страны будут разработаны мастер-планы городов - Минстрой РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мастер-планы развития городов будут разработаны для всей страны. Об этом сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич на площадке «Амурэкспофорума».



«Было принято решение о разработке мастер-планов городов [Дальнего Востока — прим.ТАСС], комплексных планов, связанных с пониманием видения территории, видения города в масштабе страны. Такие планы были подготовлены, они включают в себя ряд мероприятий с источниками финансирования или планируемыми источниками финансирования на период 15-20 лет. Такие планы позволяют нам сегодня приоритетно направлять финансирование непосредственно на эти крупные и важные для региона или города проекты. Сегодня такая практика разработки мастер-планов, которые сквозно прошивают муниципалитет, регион и федерацию, будут разрабатываться в целом для всей страны», — сказала Синичич во время сессии «Комплексное развитие территорий. Логистика. Транспорт. Инфраструктурные проекты».



Она добавила, что для определения ключевых точек роста, в том числе в рамках транспортно-логистических коридоров сегодня также ведется работа по определению опорных пунктов и улучшению качества жизни в таких городах.



