Заражение COVID-19 в России 4 мая достигло минимума с сентября прошлого года

11:10 Источник: Интерфакс

Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составил более 7,7 тыс. случаев, это минимальное значение с конца сентября 2020 года, умерли за сутки 337 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 7 770 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 945 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, суточный прирост новых случаев коронавируса за сутки опустился до значений конца сентября 2020 года (27 сентября 2020 года было подтверждено 7764 новых случаев).

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 тыс. 755 человек, умерли 337 человек.