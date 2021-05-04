Цена на нефть марки Brent подходит к 70 долларам за баррель
14:25 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $69,04 (+2,19%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:56 мск.
В последний раз Brent находилась выше $69 за баррель 15 марта текущего года.
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