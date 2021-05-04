Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" за то, что те не помогли Белоруссии в борьбе с COVID-19

15:00 Источник: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Романом Головченко прокомментировал финансирование мер по борьбе с коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба Лукашенко во вторник.

"Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их", - подчеркнул президент.