Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" за то, что те не помогли Белоруссии в борьбе с COVID-19
15:00 04.05.2021 Источник: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Романом Головченко прокомментировал финансирование мер по борьбе с коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба Лукашенко во вторник.
"Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их", - подчеркнул президент.
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