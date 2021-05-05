0
0
12
НОВОСТИ

Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ

20:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев, являясь гражданином Таджикистана, получил российский паспорт. Документ ветерану вручил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в Российском центре науки и культуры в Душанбе, где состоялось поздравление ветеранов войны с 76-летием Победы, сообщает в среду корр. ТАСС.

Лякин-Фролов отметил, что Соболев хотел получить российское гражданство, для чего диппредставительство РФ направило соответствующее представление в Москву на рассмотрение президенту России Владимиру Путину, поскольку это был исключительный случай. "На днях мы получили положительный ответ, сделали паспорт и сегодня в преддверии Дня Победы торжественно вручили Олегу Соболеву паспорт гражданина России", - сказал дипломат. Он также отметил, что Соболев является заслуженным ветераном, был блокадником, а после переезда в Таджикистан связал с республикой всю свою жизнь. Посол добавил, что ветеран, многие годы работавший в прессе, до сих пор пишет статьи, книги, стихи, в большинстве своем о войне.

Посол РФ также поздравил других ветеранов войны и тружеников тыла, передав им поздравления Путина и вручив подарки и материальную помощь в преддверии Дня Победы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 05.05.2021
Меры по поддержке экономики могут спровоцировать в США рост инфляции
0
125
19:10 05.05.2021
Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал
0
133
18:35 05.05.2021
В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
0
151
18:25 05.05.2021
На а борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
0
185
18:10 05.05.2021
Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
0
177
17:20 05.05.2021
На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
0
221
17:10 05.05.2021
За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО
0
229
16:40 05.05.2021
США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
0
266
16:30 05.05.2021
С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз
0
257
15:30 05.05.2021
Уже в 2021 году в Берлине начнет работу аналитический центр по борьбе с эпидемиями - Меркель
0
341

Возврат к списку