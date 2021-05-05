Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев, являясь гражданином Таджикистана, получил российский паспорт. Документ ветерану вручил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в Российском центре науки и культуры в Душанбе, где состоялось поздравление ветеранов войны с 76-летием Победы, сообщает в среду корр. ТАСС.



Лякин-Фролов отметил, что Соболев хотел получить российское гражданство, для чего диппредставительство РФ направило соответствующее представление в Москву на рассмотрение президенту России Владимиру Путину, поскольку это был исключительный случай. "На днях мы получили положительный ответ, сделали паспорт и сегодня в преддверии Дня Победы торжественно вручили Олегу Соболеву паспорт гражданина России", - сказал дипломат. Он также отметил, что Соболев является заслуженным ветераном, был блокадником, а после переезда в Таджикистан связал с республикой всю свою жизнь. Посол добавил, что ветеран, многие годы работавший в прессе, до сих пор пишет статьи, книги, стихи, в большинстве своем о войне.



Посол РФ также поздравил других ветеранов войны и тружеников тыла, передав им поздравления Путина и вручив подарки и материальную помощь в преддверии Дня Победы.



