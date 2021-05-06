Генсек НАТО заявил, что у границ Украины еще остаются "десятки тысяч" российских военных

15:00 Источник: Интерфакс

Близ границы с Украиной остаются десятки тысяч российских военнослужащих, и в связи с этим НАТО следует внимательно следить за ситуацией, завил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели, что часть войск отвели от границы, однако там остаются десятки тысяч военных", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Кроме того, по утверждению Столтенберга, российские военные заблаговременно разместили близ Украины снаряжение. "Кроме того, действуют ограничения, касающиеся Черного моря", - добавил генсек.

"НАТО необходимо оставаться начеку и внимательно следить за развитием событий", - добавил Столтенберг.