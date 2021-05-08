Туристы, в том числе из России, пока не спешат ехать на отдых в Болгарию
14:30 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летний туристический сезон начался в мае в Болгарии. По решению Минздрава границы республики открылись для иностранных гостей - для этого нужно иметь при себе либо справку о вакцинации от ковида, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Несмотря на это, зарубежные туристы пока не спешат на черноморские пляжи республики, а большинство отелей на побережье в эти майские праздники остались закрытыми.
В интервью ТАСС исполняющая обязанности вице-премьера и главы Минтуризма Марияна Николова подчеркнула, что в список препаратов, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V", что позволит получившим прививки россиянам наряду с туристами из других стран свободно въехать на территорию страны, предъявив документ о прохождении вакцинации. Она также отметила, что болгарские консульские службы и работающие с Болгарией визовые центры на территории России уже с 5 мая оформляют визы для российских граждан.
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