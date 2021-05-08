Президент Вучич: Международное право давно похоронено...

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич считает, что международное право давно похоронено, а международными отношениями правят лицемерие и двойные стандарты. Об этом сербский лидер заявил в субботу в рамках церемонии памяти на месте концлагеря Доня-Градина в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

"Мы должны запомнить три вещи для сербского народа. Первое: мир, мир, мир, это самое важное. Во-вторых, сербский народ должен быть частью международного сообщества, мы никогда больше не должны позволить изолировать себя от мира. Третье: нет никаких сомнений, и у нас есть право это констатировать, что международное право давно похоронено, правды в международных отношениях нет, лицемерие властвует, двойные стандарты правят политикой мировых сил. Это я говорю здесь, им в лицо, перед их представителями, потому что все, что относится к другим, не относится к сербам, и наоборот", - заявил Вучич.