Участницу Pussy Riot дали пять суток ареста за неповиновение полицескому

19:15 Источник: Интерфакс

Дорогомиловский суд Москвы признал виновной участницу Pussy Riot Веронику Никульшину в неповиновении сотруднику полиции.

"Суд признал Никульшину виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей административный арест сроком на пять суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов в субботу. Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Как сообщалось, Никульшина была задержана накануне при выходе из дома.

По словам информированного источника "Интерфакса", задержание Никульшиной могло быть связано с возможной подготовкой провокации во время репетиции парада на 9 мая в городе.