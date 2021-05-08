Участницу Pussy Riot дали пять суток ареста за неповиновение полицескому
19:15 08.05.2021 Источник: Интерфакс
Дорогомиловский суд Москвы признал виновной участницу Pussy Riot Веронику Никульшину в неповиновении сотруднику полиции.
"Суд признал Никульшину виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей административный арест сроком на пять суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов в субботу. Он отметил, что решение суда будет обжаловано.
Как сообщалось, Никульшина была задержана накануне при выходе из дома.
По словам информированного источника "Интерфакса", задержание Никульшиной могло быть связано с возможной подготовкой провокации во время репетиции парада на 9 мая в городе.
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