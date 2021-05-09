Привитых от COVID-19 граждан Германии освободили от соблюдения ограничений
13:00 09.05.2021 Источник: Интерфакс
Граждане Германии, вакцинированные против COVID-19, с воскресенья освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, передают в воскресенье европейские СМИ.
Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается теперь комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин, только если они возвращаются не из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.
НОВОСТИ
- 14:10 09.05.2021
- ЕК не станет обновлять контракт с AstraZeneca на поставку вакцины от COVID-19
- 13:50 09.05.2021
- Власти Латвии "ужасно и не по-человечески" организовали подход к памятнику в Риге в День Победы
- 13:15 09.05.2021
- Российские миротворцы прочно обосновались в Нагорном Карабахе
- 12:00 09.05.2021
- Военные корабли Украины и США провели маневры в 100 милях от Одессы
- 11:37 09.05.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 9 мая, 2021
- 10:52 09.05.2021
- Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников...
- 10:50 09.05.2021
- Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и конфликтом на востоке Украины
- 10:39 09.05.2021
- На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит парад в честь 76-летия Победы
- 10:21 09.05.2021
- Воздушная часть парада Победы в Москве состоится
- 10:13 09.05.2021
- Путин прибыл на Красную площадь, где начитается парад Победы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать