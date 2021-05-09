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НОВОСТИ

Привитых от COVID-19 граждан Германии освободили от соблюдения ограничений

13:00 09.05.2021 Источник: Интерфакс

Граждане Германии, вакцинированные против COVID-19, с воскресенья освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, передают в воскресенье европейские СМИ.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается теперь комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин, только если они возвращаются не из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

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