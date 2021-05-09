Два человека, вероятно, угнали легкомоторный самолет, после чего разбились и погибли - СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельный легкомоторный самолет, упавший в Татарстане, по предварительной информации, был угнан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли", - сказал собеседник агентства.