Два человека, вероятно, угнали легкомоторный самолет, после чего разбились и погибли - СМИ
15:00 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самодельный легкомоторный самолет, упавший в Татарстане, по предварительной информации, был угнан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 14:44 09.05.2021
- Андрей Воробьёв: «Сегодня самый главный наш праздник»
- 14:28 09.05.2021
- Пуштунские лидеры поздравили Россию с Днем Победы
- 14:15 09.05.2021
- Переговоры ФРГ и России о поставке вакцины "Спутник V" в тупике - "Бильд"
- 14:10 09.05.2021
- ЕК не станет обновлять контракт с AstraZeneca на поставку вакцины от COVID-19
- 13:50 09.05.2021
- Власти Латвии "ужасно и не по-человечески" организовали подход к памятнику в Риге в День Победы
- 13:15 09.05.2021
- Российские миротворцы прочно обосновались в Нагорном Карабахе
- 13:00 09.05.2021
- Привитых от COVID-19 граждан Германии освободили от соблюдения ограничений
- 12:00 09.05.2021
- Военные корабли Украины и США провели маневры в 100 милях от Одессы
- 11:37 09.05.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 9 мая, 2021
- 10:52 09.05.2021
- Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать