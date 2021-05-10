Доктор Румянцев принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

00:23

В онлайн-версии акции «Бессмертный полк», посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны, принял участие детский врач Александр Румянцев, который почтил память своих родителей-фронтовиков. Напомним, мероприятие, которое обычно проводится в формате шествия, 9 мая нынешнего года состоялось в Интернете в связи с ограничительными антиковидными мерами. «История Великой Отечественной войны – для меня очень личная история. Как и миллионы соотечественников, мои родители рисковали собой, чтобы освободить свою Родину от врага, внесли свой вклад в победу. Боевые награды родителей бережно сохраняются в семье. Я передаю их внуку, завещая сохранять семейную реликвию победителей», – рассказал Румянцев.

По его словам, годы Великой Отечественной войны для него - не только период невзгод и лишений, но и время, связанное с историей любви его родителей - Веры и Григория. Они познакомились, когда Вера, выпускница медицинского университета имени Н.И. Пирогова, попала на Третий Украинский фронт, где ее будущий муж – Григорий служил танкистом. Как рассказал доктор Румянцев, делая предложение руки и сердца, его отец преподнес избраннице набор пластинок певца Петра Лещенко и, несмотря на тяжелое военное время, Вера ответила согласием, поскольку надеялась на счастливую, спокойную жизнь после войны.