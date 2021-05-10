0
0
52
НОВОСТИ

Доктор Румянцев принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

00:23 10.05.2021

В онлайн-версии акции «Бессмертный полк», посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны, принял участие детский врач Александр Румянцев, который почтил память своих родителей-фронтовиков. Напомним, мероприятие, которое обычно проводится в формате шествия, 9 мая нынешнего года состоялось в Интернете в связи с ограничительными антиковидными мерами. «История Великой Отечественной войны – для меня очень личная история. Как и миллионы соотечественников, мои родители рисковали собой, чтобы освободить свою Родину от врага, внесли свой вклад в победу. Боевые награды родителей бережно сохраняются в семье. Я передаю их внуку, завещая сохранять семейную реликвию победителей», – рассказал Румянцев.

По его словам, годы Великой Отечественной войны для него - не только период невзгод и лишений, но и время, связанное с историей любви его родителей - Веры и Григория. Они познакомились, когда Вера, выпускница медицинского университета имени Н.И. Пирогова, попала на Третий Украинский фронт, где ее будущий муж – Григорий служил танкистом. Как рассказал доктор Румянцев, делая предложение руки и сердца, его отец преподнес избраннице набор пластинок певца Петра Лещенко и, несмотря на тяжелое военное время, Вера ответила согласием, поскольку надеялась на счастливую, спокойную жизнь после войны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

00:43 10.05.2021
Светлана Разворотнева передала письма от детей московским ветеранам
0
21
00:32 10.05.2021
Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией
0
47
00:14 10.05.2021
Тележурналист Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить
0
73
19:49 09.05.2021
Андрей Воробьёв поздравил ветеранов: «Слова благодарности за то, что прошли такое непростое время»
0
331
19:45 09.05.2021
Десять американских десантников попали в эстонскую больницу, получив травмы на учениях
0
438
18:14 09.05.2021
Информация Bild о "тупике" в переговорах по "Спутнику V" не соответствует действительности - РФПИ
0
554
17:53 09.05.2021
Пропал глава Минздрава Омской области Мураховский
0
467
16:17 09.05.2021
Патриарх и президент обменялись поздравлениями с Днем Победы
0
520
15:40 09.05.2021
Франция грозит Британии санкциями из-за "рыбного" дела
0
542
15:00 09.05.2021
Два человека, вероятно, угнали легкомоторный самолет, после чего разбились и погибли - СМИ
0
569

Возврат к списку