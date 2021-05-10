Более половины опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпиаду отменили или отложили

10:05 Источник: Интерфакс

Почти 60% жителей Японии высказываются за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного изданием Yomiuri Shimbun.

Опрос, проведенный газетой, показал, что 59% хотели бы отмены Игр, в отличие от 39%, которые высказались за их проведение. Из последней группы 23% респондентов в качестве условия выдвинули проведение соревнований вообще без зрителей. Ранее уже было принято решение о том, что иностранные зрители на игры допущены не будут.

Другой опрос, проведенный в минувшие выходные TBS News, показал, что 65% хотели, чтобы игры были отменены или вновь перенесены, при этом 37% проголосовали за то, чтобы полностью отменить мероприятие, а 28% призвали к еще одной отсрочке.

Аналогичный опрос в апреле, проведенный информационным агентством Kyodo, показал, что 70% хотели бы, чтобы Олимпиада была отменена или отложена.