Из сектора Газа за ночь выпустили по Израилю более 200 ракет
09:05 11.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет. Израильские военные в ответ поразили 140 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, убиты около 15 Боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России).
Госсекретарь США призвал израильтян и палестинцев к стабилизации в Вост. Иерусалиме. При этом Энтони Блинкен назвал положительными шагами изменение маршрута парада в честь Дня Иерусалима и перенос решения Верховного суда Израиля о выселении палестинских семей. Блинкен также выразил обеспокоенность в связи с ракетными атаками из сектора Газа и призвал немедленно прекратить обстрелы. Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения израильских властней о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. Эхо Москвы
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