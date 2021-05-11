Двое неизвестных открыли стрельбу в школе в Казани, есть пострадавшие
10:20 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое неизвестных начали стрелять в одной из школ в Казани на улице Файзи. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются", - сказал собеседник.
Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, на вызов в связи со стрельбой в Казани направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.
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