Двое неизвестных открыли стрельбу в школе в Казани, есть пострадавшие

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое неизвестных начали стрелять в одной из школ в Казани на улице Файзи. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются", - сказал собеседник.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, на вызов в связи со стрельбой в Казани направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.