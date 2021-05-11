Против боевиков из Газы Израиль направил новейшие истребители F-35
19:30 11.05.2021 Источник: Интерфакс
Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана.
Он пояснил, что в операции, стартовавшей во второй половине дня, задействованы, в том числе, новейшие самолеты F-35.
Израильские военные, в частности, планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.
Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он.
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