Против боевиков из Газы Израиль направил новейшие истребители F-35

19:30 Источник: Интерфакс

Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана.

Он пояснил, что в операции, стартовавшей во второй половине дня, задействованы, в том числе, новейшие самолеты F-35.

Израильские военные, в частности, планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он.