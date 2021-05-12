Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать нейросеть, контролирующую действия детей в интернете

13:20

Необходимо создать специальную нейросеть, контролирующую действия пользователей в интернете, в том числе поведение детей и подростков в социальных сетях, считает координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Комментируя трагедию, случившуюся 11 мая в казанской школе №175, где погибли девять человек, он отметил, что есть работающие системы, которые мониторят социальные сети. «Но нормальной какой-то нейросети, которая в онлайне бы перерабатывала и смотрела по каким-то ключевым словам, не знаю. Возможно, она есть. Но в данном случае, очевидно, что не сработало», - отметил Леонов.

Координатор отряда «ЛизаАлерт» подчеркнул, что важно усилить систему безопасности в школах. Например, на входе в учреждения обязательно должен быть специально обученный охранник, а не простой вахтер, а педагоги должны наблюдать за общением школьников, исключая конфликты и травлю. Ребенок не должен оставаться в одиночестве, наедине с интернетом и компьютерными играми, считает Леонов. «Родители очень хорошо видят своего ребенка, видят, что с ним происходит. Не должно быть такого, что семья перекладывает ответственность на школу, а школа на семью», - добавил он.