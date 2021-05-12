Израиль уведомил страны-посредники об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС
20:10 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Израиль уведомил страны-посредники, в том числе Египет, о том, что он не пойдет на краткосрочное перемирие и не примет режим прекращения огня до тех пор, пока не будут достигнуты цели масштабной операции против ХАМАС", - отмечает телестанция.
Ранее официальный источник в Каире сообщил ТАСС, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. "Египет предпринимает усилия остановить эскалацию между палестинцами и израильтянами, - сказал он. - Осуществляются постоянные контакты как на двустороннем уровне [c каждой из сторон конфликта], так и с другими странами с целью скорейшей нормализации ситуации. Связь ведется на политическом уровне и на уровне безопасности". Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в ближайшее время в Газу и Тель-Авив.
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