В Арктическом совете США настроены на сотрудничество с РФ
20:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он подтвердил, что такие намерения американской стороны увязаны в том числе с предстоящей на будущей неделе министерской встречей АС в Рейкьявике. "Думаю, это также будет благоприятная возможность укрепить наше (США - прим. ТАСС) намерение продолжать конструктивно сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета", - сказал Дехарт про предстоящее совещание в столице Исландии. "Мы (США - прим. ТАСС) считаем, что это возможно. [В том числе] в рамках председательства России [в АС]. У нас есть все намерения поступать таким образом", - подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
"Полагаю, будет важным, чтобы Россия как [будущий] председатель совета сохраняла внимание ко всему арктическому региону на благо всего региона и уважала нормы и практику действий в совете, которые столь хорошо работали годами", - добавил американский дипломат.
Кроме того, он сообщил, что на встрече в Рейкьявике АС, по всей видимости, огласит общую стратегию своей деятельности на следующие 10 лет. "Считаю, есть большая вероятность того, что мы увидим, как министры изложат видение [деятельности] совета в течение следующих десяти лет, стратегическое видение", - заявил Дехарт.
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