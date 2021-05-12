В борьбе с изменением климата РФ должна играть важную роль - Генсек ООН
22:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент [России Владимир] Путин изложил обязательства России в сфере борьбы с изменением климата. И к 2030 более 70% выбросов уже будут снижены. Мы надеемся, что Россия также сыграет здесь важную роль, несмотря на проблемы, связанные с энергетическим балансом РФ", - отметил он.
Генсек также выразил надежду, что РФ удастся внести более существенный вклад в этот вопрос до саммита по климату 2026 года.
Гуттериш отметил, что Россия всегда выступала за многосторонний подход. И это является особенно актуальным в решении глобальных задач, стоящих перед всем миром сегодня. "ООН также признает необходимость многостороннего подхода для всеобщего блага. Пандемия, климатические изменения показали, что нам необходимо сотрудничать друг с другом", - добавил он.
НОВОСТИ
- 22:35 12.05.2021
- В ближайшие недели Байден представит кандидатуру на пост посла США в Израиле
- 22:10 12.05.2021
- Ирану выгоден конфликт между Израилем и палестинскими радикалами - аналитик
- 21:55 12.05.2021
- Сбербанк окажет благотворительную помощь пострадавшим и семьям погибших в Татарстане
- 21:20 12.05.2021
- Необходимо как можно скорее созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" - Лавров
- 21:10 12.05.2021
- В Москве ураган повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
- 20:40 12.05.2021
- При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ
- 20:20 12.05.2021
- В Арктическом совете США настроены на сотрудничество с РФ
- 20:10 12.05.2021
- Израиль уведомил страны-посредники об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС
- 19:54 12.05.2021
- Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ
- 19:30 12.05.2021
- Высотка в центре Газы, где располагались многие СМИ, разрушена ракетным ударом Израиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать