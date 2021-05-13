Почти половина россиян заявили, что перерабатывают - исследование
09:32 13.05.2021
Почти половина россиян (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», которые есть в распоряжении RT.
53% ответили, что не перерабатывают. При этом 65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.
Согласно данным исследования, в настоящее время 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную удалёнку и 26% работают из дома всегда.
Исследование проведено с 23 по 30 апреля 2021 года среди 616 компаний.
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