Почти половина россиян заявили, что перерабатывают - исследование

09:32

Почти половина россиян (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», которые есть в распоряжении RT.

53% ответили, что не перерабатывают. При этом 65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Согласно данным исследования, в настоящее время 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную удалёнку и 26% работают из дома всегда.

Исследование проведено с 23 по 30 апреля 2021 года среди 616 компаний.