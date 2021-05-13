Сведения о предках теперь можно найти в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"
10:07 13.05.2021
Москвичи на онлайн-сервисе «Моя семья» столичного Главархива могут получить доступ к ревизским сказкам, аналогу современных переписей населения. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в столице стремительно растет интерес горожан к изучению истории своих семей. «Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача - дать им необходимую информацию, - уверена заммэра. - Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис «Моя семья», где выложили метрические книги более 1,4 тыс. храмов Москвы и Московской губернии. С момента создания сервиса им воспользовались более 1,2 млн человек, они просмотрели почти 4,5 млн страниц. Сейчас же мы открываем доступ к 420 тыс. страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале».
Такие ревизские сказки представляют ценный интерес для тех, кто увлекается генеалогическими поисками. Как отмечают историки, обычно ревизии устраивались примерно раз в 10 лет, из собранных данных можно узнать полный состав и возраст членов семьи. В сказки вносили сведения только о представителях податных сословий - крестьянах, мещанах, купцах, цеховых, так как сведения использовали для дальнейшего налогообложения.
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