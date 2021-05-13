Растет доля россиян, берущих займы в МФО - исследование
12:00 13.05.2021 Источник: РБК
В первом квартале 2021 года доля российских заемщиков, имеющих ссуды только в микрофинансовых организациях, достигла 7,6%, в банках и МФО одновременно — 9,1%. Это максимум с 2017 года, с которого ведутся такие подсчеты, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). Хотя доля должников МФО практически планомерно увеличивалась на протяжении последних лет, с четвертого квартала 2020 года рост ускорился: за полгода доля клиентов только с микрозаймами выросла на 1,2 п.п., а граждан с микрозаймами и банковскими кредитами (например, взявших кредит в МФО, чтобы закрыть долг перед банком) — на 0,5 п.п. За тот же период доля исключительно банковских клиентов сократилась на 1,6 п.п., до 83,4%.
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