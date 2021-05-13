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Глава МИД Венгрии Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс, сообщил Кулеба

12:05 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение Киева отправиться с поездкой в Донбасс. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - написал Кулеба в "Твиттере".

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