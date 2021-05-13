Глава МИД Венгрии Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс, сообщил Кулеба
12:05 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение Киева отправиться с поездкой в Донбасс. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - написал Кулеба в "Твиттере".
НОВОСТИ
- 12:20 13.05.2021
- IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ
- 12:00 13.05.2021
- Растет доля россиян, берущих займы в МФО - исследование
- 11:32 13.05.2021
- В России выявили 8 380 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 13.05.2021
- В Ереване сообщают, что ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась
- 11:05 13.05.2021
- Цены на продовольственные товары в РФ стабилизируются - кабмин
- 11:00 13.05.2021
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении штаба службы безопасности ХАМАС - СМИ
- 10:32 13.05.2021
- Более 120 американских генералов в отставке призвали обратить внимание на психическое и физическое состояние Байдена
- 10:20 13.05.2021
- Решение Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту привело к падению курса биткоина
- 10:20 13.05.2021
- В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
- 10:07 13.05.2021
- Сведения о предках теперь можно найти в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать