Собянин: Проект "Искусство – детям" будет завершен в течение двух лет

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Реализация проекта «Искусство – детям» дала возможность модернизировать 125 зданий школ искусств в Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, выполнение проекта в мегаполисе завершается. «Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы, - заявил градоначальник. - Обновлено оборудование, музыкальные инструменты, закуплено около 10 000 единиц. Проект подходит к концу. В течение одного года - двух лет будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях».

По его словам, примером модернизации стал недавно завершившийся капитальный ремонт детской музыкальной хоровой школы «Весна» им А. С. Пономарева. «Наша знаменитая хоровая школа «Весна» после пару лет мучений тоже празднует, по сути дела, новоселье. Ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудованием. К 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено», - сказал мэр.

Школа «Весна», которую посетил глава города, работает в Южном Медведкове, она была основана в 1964 году. Здесь не только занимаются хоровым пением, но и сольфеджио, музыкальной литературой, учатся играть на фортепиано, блокфлейте, гитаре, органе, а также других инструментах. Воспитанников учат более 30 педагогов, среди которых семеро - Почетные деятели культуры города Москвы. Кроме того, малыши могут посещать специальное отделение раннего развития, в котором занятия проводят в игровой форме, что позволяет вовлекать детей в музыку, раскрывать их голосовые данные, музыкальный слух и чувство ритма.Также в школе обучаются и взрослые хоровые коллективы, которые составлены из выпускников и родителей учащихся, а на отделении эстетического воспитания можно посещать уроки танцев и живописи. Примерно 20% выпускников становятся музыкантами и поступают в высшие и средние музыкальные учебные заведения.