В ближайшее время москвичей ожидает июльская погода - Гидрометцентр
22:40 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Очень высокая температура будет в конце этой недели, но особенно - в начале следующей. В понедельник температура будет уже на 6-7 градусов выше нормы, а во вторник даже на 7-8 градусов. Это будет просто июльская температура", - сказал он.
По словам Вильфанда, температура днем в Москве в начале следующей недели будет в диапазоне 23-28 градусов тепла. Повысится и температура ночью в этот период - она будет достигать 16 градусов тепла.
Метеоролог отметил, что также в начале следующей недели не ожидается заметных осадков. "Вероятность дождей существует, но местами и небольшие осадки, а до этого все- таки [осадки] будут", - отметил он.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем ожидается 22-24 градуса тепла, в понедельник, вторник - 23-28 градусов тепла, в среду - 24-29 градусов тепла.
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