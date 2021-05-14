В Химках мужчина бросил в Вечный огонь телевизор
10:20 14.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Житель подмосковных Химок выбросил старый телевизор в Вечный огонь. Полицейские задержали 32-летнего мужчину.
Подозреваемый сознался в содеянном, но объяснить свой поступок не смог. Задержанный рассказал правоохранителям, что сломанный телевизор принадлежал бабушке. Мужчина решил избавиться от техники, потому что «она вредна».
Медицинская экспертиза показала, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Говорит Москва
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