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НОВОСТИ

В Химках мужчина бросил в Вечный огонь телевизор

10:20 14.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Житель подмосковных Химок выбросил старый телевизор в Вечный огонь. Полицейские задержали 32-летнего мужчину.

Подозреваемый сознался в содеянном, но объяснить свой поступок не смог. Задержанный рассказал правоохранителям, что сломанный телевизор принадлежал бабушке. Мужчина решил избавиться от техники, потому что «она вредна».

Медицинская экспертиза показала, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.  Говорит Москва

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