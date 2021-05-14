Фигуристок Загитову и Медведеву не включили в состав сборной России на сезон-2021/22
11:32 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.
"Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом, - сказал Коган. - Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет".
Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Медведева в прошлом сезоне принимала участие в контрольных прокатах сборной России, однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.
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