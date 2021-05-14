Россия может отказаться от разработки ракеты среднего класса "Союз-6"
12:20 14.05.2021 Источник: Интерфакс
Ракетно-космический центр "Прогресс" анализирует целесообразность создания ракеты среднего класса "Союз-6", сообщил журналистам глава центра Дмитрий Баранов.
"Сейчас мы просто изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще. Пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации. А он уже потом примет решение будет ли эскизный проект или не будет", - сказал Баранов, отвечая на вопрос о переносе сроков разработки эскизного проекта ракеты.
В 2019 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация намерена создать новую ракету "Союз-6", использующую двигатели РД-180, эксплуатируемые только в США
"Скорее всего, на базе этой ракеты ("Союз-5" - ИФ) мы будем создавать ещё одну ракету, но более пониженного класса, ракету среднего класса "Союз 6", на которой будут летать на основе двигателя РД-180", - сказал Рогозин.
"Это выход из ситуации, когда американцы, если прекращают поставки, закупки этого двигателя для своих нужд, чтобы мы не потеряли эту уникальную машину, уникальный мотор", - пояснил он.
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