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НОВОСТИ

Украину превращают в антипод России, уверен Путин

15:00 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину стараются превратить в антипод России.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал глава государства, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

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