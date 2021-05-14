Украину превращают в антипод России, уверен Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину стараются превратить в антипод России.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал глава государства, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.