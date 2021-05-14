В утвержденный кабмином РФ перечень недружественных стран вошли только США и Чехия
19:10 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>", - говорится в распоряжении.
Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США - ни одного.
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