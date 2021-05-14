Сумма кредитных лимитов Сбера для альтернативной энергетики превысила 74 миллиарда рублей
20:00 14.05.2021
Сбер на протяжении длительного времени поддерживает технологии в области низкоуглеродной трансформации и инвестирует в развитие возобновляемой энергетики. Финансирование строительства объектов генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ) относится к числу приоритетных. Портфель Сбера в ВИЭ-проектах включает солнечную и ветрогенерацию. Так, лимиты на финансирование производства альтернативной энергетики за последние несколько лет превысили 74 млрд руб.
Благодаря развитию со стороны Сбера проектов в сфере ВИЭ в эксплуатацию уже введены солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкирии, Волгоградской и Самарской областях общим объемом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства – Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом.
Проекты в области ВИЭ развиваются в рамках реализации системного подхода из семи шагов по достижению климатической нейтральности, которые Сбер представил на конференции. В их числе:
– постановка целей в области углеродной нейтральности и разработка стратегии их достижения;
– внедрение пакета мер по снижению собственного воздействия на климат за счет сокращения электро- и водопотребления, перехода на возобновляемые источники энергии и автомобили с электродвигателями;
– участие Сбера в отечественных и международных партнерских группах и проектах по низкоуглеродной трансформации;
– развитие новых бизнес-направлений, связанных с климатической повесткой, начиная с оценки углеродного следа для розничных клиентов и заканчивая специальными индексными стратегиями для инвестиционных решений;
– учет изменений и адаптация к ожиданиям инвесторов на уровне кредитной, инвестиционной политики и политики управления рисками, включая полный скоринг кредитного портфеля к 2023 году.
И, наконец, внедрение системы ESG-управления с учетом климатических аспектов и поддержка разработки и распространения нового регулирования и новейших технологий.
«Подход Сбера к достижению климатической нейтральности состоит из семи последовательных и взаимосвязанных шагов, – рассказала Татьяна Завьялова. – Мы полагаем, что эти семь шагов являются базовыми для всего финансового сектора и могут быть взяты на вооружение любым банком. Мы готовы делиться экспертизой и работать в партнерстве с компаниями для достижения общей цели по снижению углеродного следа. Сбер со своей стороны уже развивает новые бизнес-направления, связанные с климатической повесткой, например, инвестиции в развитие возобновляемой энергетики, альтернативные технологии учёта и распределения электроэнергии и переработку отходов. Многие проекты уже реализованы и оказывают положительное влияние и на бизнес, и на климатическую повестку».
Дискуссия была организована Сбером совместно с российским подразделением платформы по вопросам изменения климата «Глобальная климатическая инициатива» для членов советов директоров, созданной во всех странах G20, включая Россию, под эгидой Всемирного экономического форума.
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