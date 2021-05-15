Минпромторг обеспокоен ситуацией с ростом цен на древесину для строительства домов
10:20 15.05.2021 Источник: РБК
Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены).
Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения
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