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Минпромторг обеспокоен ситуацией с ростом цен на древесину для строительства домов

10:20 15.05.2021 Источник: РБК

Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены).

Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения

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