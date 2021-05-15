Телеведущий Баженов: нужно обратить внимание государства на социальную защиту фрилансеров
15:00 15.05.2021
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Фото Максима Манюрова
По его словам, регистрация физических лиц в качестве самозанятых серьезно облегчила жизнь многим гражданам, но теперь представители бизнеса начали переводить штатных сотрудников на самозанятость, договоры подряда или оказания услуг. Особенно подобная тенденция стала заметна в период пандемии ковида. Это позволяет компаниям экономить на налогах, но самозанятым и государство оказываются в проигрыше. По словам Баженова, ситуация недопустимо и её надо менять.
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