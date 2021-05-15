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Телеведущий Баженов: нужно обратить внимание государства на социальную защиту фрилансеров

15:00 15.05.2021

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Фото Максима Манюрова
Российские законы нужно модернизировать, чтобы они работали на пользу самозанятым, заявил телеведущий, лидер общественного движения Тимофей Баженов. «Все больше людей уходят на вольные хлеба, в онлайн, становясь фрилансерами. В отношениях с работодателями многие из них оказываются гораздо менее защищёнными, чем люди, работающие на постоянной основе. Необходимо устранять пробелы в законодательстве, ибо прослойка граждан, работающих удаленно, или на краткосрочных проектах, будет стремительно расти», – отметил телеведущий.

По его словам, регистрация физических лиц в качестве самозанятых серьезно облегчила жизнь многим гражданам, но теперь представители бизнеса начали переводить штатных сотрудников на самозанятость, договоры подряда или оказания услуг. Особенно подобная тенденция стала заметна в период пандемии ковида. Это позволяет компаниям экономить на налогах, но самозанятым и государство оказываются в проигрыше. По словам Баженова, ситуация недопустимо и её надо менять.

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